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Кыргызстан вошёл в тройку лидеров СНГ по производству макаронных изделий

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По итогам января 2025 года общий объём производства макаронных изделий в странах СНГ составил 138 000 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза. На долю Кыргызстана пришлось около 3 200 тонн, что обеспечило стране третье место после России и Казахстана.

Также по итогам января–сентября 2024 года экспорт кыргызстанских макарон превысил 5,8 млн долларов при поставках почти 1,2 тысячи тонн в Узбекистан. Рост экспорта по сравнению с прошлым годом составил 53%.

За девять месяцев 2023 года из Кыргызстана было экспортировано 3 087,4 тонн макарон общей стоимостью 495,7 млн сомов. Основными покупателями стали Казахстан (1 652,7 тонн на сумму около 241,8 млн сомов), Россия (1 328,9 тонн на сумму около 231,9 млн сомов), а также Беларусь и Армения.


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URL: https://www.vb.kg/448595
Теги:
СНГ, Кыргызстан, продукты
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