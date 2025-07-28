Кыргызстан вошёл в тройку лидеров СНГ по производству макаронных изделий

По итогам января 2025 года общий объём производства макаронных изделий в странах СНГ составил 138 000 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза. На долю Кыргызстана пришлось около 3 200 тонн, что обеспечило стране третье место после России и Казахстана.

Также по итогам января–сентября 2024 года экспорт кыргызстанских макарон превысил 5,8 млн долларов при поставках почти 1,2 тысячи тонн в Узбекистан. Рост экспорта по сравнению с прошлым годом составил 53%.

За девять месяцев 2023 года из Кыргызстана было экспортировано 3 087,4 тонн макарон общей стоимостью 495,7 млн сомов. Основными покупателями стали Казахстан (1 652,7 тонн на сумму около 241,8 млн сомов), Россия (1 328,9 тонн на сумму около 231,9 млн сомов), а также Беларусь и Армения.