Завтра в некоторых районах Бишкека не будет воды

29 июля будет прекращена подача питьевой воды с 10:00 часов до 20:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Район отключения:

•10 – мкр;

•Масалиева – пр. Ч. Айтматова – Ы. Абдрахманова- Садырбаева;

•Масалиева – пр. Ч. Айтматова – Токтоналиева – М. Гшлиессера.

Отключение связано с ремонтными работами резервуаров диаметром 500 мм ВДНХ.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.