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В Кыргызстане объявлен конкурс на создание музыки к новой редакции гимна

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Объявлен конкурс на написание музыки к новой редакции Государственного гимна. Об этом сообщили в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Как отметили в ведомстве, на четвертом заседании межведомственной комиссии, посвященном обновлению текста и музыки гимна, из 132 предложений, поступивших в период с 16 июня по 17 июля, были отобраны пять текстов.

На втором этапе конкурса композиторы, музыканты и исполнители могут представить свои музыкальные версии, соответствующие одному из этих пяти текстов. Приём музыкальных предложений продлится до 8 сентября этого года.

Так, свое участие и материалы необходимо направить по адресу: город Бишкек, ул. Пушкина, 8, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

"По итогам отбора комиссия представит три лучших варианта (текст и музыка) на рассмотрение Жогорку Кенеша КР", - говорится в сообщении.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/448598
Теги:
конкурс, музыка, Кыргызстан, Гимн
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