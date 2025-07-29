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Кыргызстан и Таджикистан вместе будут строить общее будущее

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- Бакыт Басарбек
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Разногласия между Кыргызстаном и Таджикистаном по вопросу границ долгие годы оставались одной из главных причин напряженности и вооруженных столкновений. Однако сегодня можно с уверенностью сказать, что нависавшая десятилетиями тень войны рассеялась. Стороны сумели прийти к компромиссу по самому чувствительному и конфликтному вопросу - делимитации и демаркации государственной границы.

Застарелая вражда, вызванная отсутствием согласованных рубежей, принесла обеим странам немало бед. В последние годы приграничные конфликты становились все ожесточеннее. Осенью 2022 года, накануне саммита ШОС в Самарканде, ситуация достигла пика. В Баткенской области началась перестрелка с применением тяжелой техники. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях. Конфликт продолжался до 19 сентября, когда председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ РТ Саймумин Ятимов подписали протокол о прекращении огня.

Тем не менее, именно с того момента началась системная работа по восстановлению мира. На протяжении последующих месяцев и лет Кыргызстан и Таджикистан шаг за шагом устраняли спорные моменты, выстраивая диалог на основе взаимного уважения и политической воли. В 2025 году стороны подписали, без преувеличения, историческое соглашение - договор о государственной границе, закрыв вопрос на более чем 400 километрах общей линии. Спорных участков больше не осталось.

С этого момента начали восстанавливаться приграничные связи, торговля, социальные контакты между жителями двух стран. Товарооборот пока еще невелик в абсолютных числах, но растет стремительно, показывая пятикратное и даже пятнадцатикратное увеличение в отдельных секторах. Это - логичный эффект низкой базы: ранее граница была фактически закрыта. Теперь же открываются перспективы для полноценного экономического взаимодействия.

8-9 июля Президент Садыр Жапаров с государственным визитом посетил Душанбе. Но на этот раз не для выяснения, где чья гора, а для того, чтобы закрепить то, чего не удавалось достичь с 90-х годов. Как отметил политолог Тимур Саралаев, вопрос границы между странами окончательно закрыт.

"Этой весной Кыргызстан и Таджикистан подписали финальные документы по делимитации и демаркации. Граница определена, спорных участков больше нет. Тяжелая техника отведена, контрольно-пропускные пункты снова работают. Но самое главное - люди по обе стороны границы начали надеяться: жить можно будет по-другому. Это уже не граница тревоги и страха, а граница дружбы, сотрудничества и торговли, такой, какой она была веками между нашими народами. Это не произошло само собой. Это результат политической воли, и ключевую роль в этом сыграл именно Президент Садыр Жапаров. Он взял на себя историческую ответственность за решение проблемы, от которой десятилетиями уклонялись его предшественники. Ему удалось закрыть конфликт через сложные переговоры, непростые компромиссы и взаимные уступки. Он сделал то, на что не решались до него, он завершил сам спор", - подчеркнул Саралаев.

На фоне подписанного договора и декларации о вечной дружбе, которую лидеры двух стран приняли весной этого года в Худжанде, Бишкек и Душанбе выстраивают новую модель отношений - модель стратегического партнерства. Впервые за долгие годы начинается открытый разговор о будущем: о строительстве дорог, запуске совместных проектов, возобновлении транзитной торговли, развитии культурных связей. Во время этого визита кыргызского лидера в Душанбе прошел экономический форум, на котором бизнесмены двух стран впервые за долгое время смогли сесть за один стол. Прозвучала и культурная программа - символичный аккорд в духе новых времен.

По словам Тимура Саралаева, теперь следующий шаг научиться жить по-соседски.

"Безусловно, впереди еще немало сложностей: экономических, инфраструктурных и социальных. Но теперь обе стороны готовы работать над ними вместе. И есть уверенность, что со временем все зацветет. Самое главное уже сделано: граница определена, диалог восстановлен. И впервые за много лет появился реальный шанс на устойчивое развитие и мир", - заключил он.

История, в которой долгое время было больше тревоги, чем надежды, постепенно превращается в историю общего будущего.


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URL: https://www.vb.kg/448599
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
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