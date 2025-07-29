Погода
$ 87.12 - 87.63
€ 101.62 - 102.62

В Узбекистане сформирована уникальная для ЦА система социальной защиты

198  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Узбекистане реализуется масштабная трансформация системы социальной защиты, направленная на улучшение благосостояния граждан и повышение эффективности социальных услуг. Об этом рассказали представители Посольства УЗбекистана в Кыргызстане. Важным вектором этого процесса является Стратегия развития Узбекистана "Узбекистан – 2030", нацеленная на всестороннюю и качественную модернизацию социальной политики.

В последние годы в стране внедряются инновационные подходы к работе с уязвимыми категориями населения – малообеспеченными семьями, пожилыми людьми, лицами с ограниченными возможностями, жертвами насилия, женщинами в кризисных ситуациях и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Реформы реализуются как на законодательном уровне, так и через конкретные программы и проекты. Существенным шагом стало создание в 2023 году Национального агентства социальной защиты (НАСЗ) при Президенте Узбекистана – единственного в регионе консолидированного органа министерского уровня, координирующего реализацию социальной политики нового поколения.

В отличие от соседних стран, где социальные функции распределены между несколькими ведомствами, Узбекистан объединил все элементы социальной защиты в единую цифровую систему под управлением НАСЗ. Это позволило повысить согласованность действий, оперативность, подотчётность и обеспечить реальное улучшение условий жизни уязвимых категорий населения.

Узбекистан в 2021 году присоединился к Конвенции о правах лиц с инвалидностью. Для предприятий и организаций, нанимающих таких лиц, предусмотрен ряд льгот. Многие учреждения, улицы и остановки постепенно адаптируются для передвижения лиц с ограниченными возможностями.

Одним из ключевых направлений реформ является развитие сети Центров социальных услуг "Инсон", учреждённых в 208 районах и городах страны. Эти центры работают по принципу "единого окна" и предоставляют более 100 видов социальной помощи, включая психологическое и юридическое консультирование; продовольственную поддержку; помощь по 12 категориям граждан, включая инвалидов, малообеспеченных и пожилых людей.

Центры полностью оцифрованы, интегрированы с государственными системами и функционируют на базе модели индивидуального сопровождения. Каждый гражданин проходит оценку потребностей, получает персонализированный план поддержки и сопровождение на всех этапах восстановления или социальной интеграции.

В каждой махалле Узбекистана работают социальные работники, распределённые по принципу "регион – район – махалля" в зависимости от количества нуждающихся семей и категорий населения.

Во II квартале 2025 года в центры "Инсон" поступило 1 миллион 787 тысяч заявлений, из которых обработано 1 миллион 204 тысячи, а 496,2 тысячи находятся в процессе рассмотрения.

Наиболее востребованные услуги – это компенсация расходов на газ и электроэнергию, детские пособия и помощь малообеспеченным семьям, а также санаторно-курортное лечение для пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Программа "От бедности к благополучию", принятая указом Президента от 23 сентября 2024 года, ставит задачи по предотвращению социального сиротства и заботе о детях, лишённых родительской опеки. Документ ориентирован на создание условий, максимально приближенных к семейной среде, и на индивидуальный подход к каждому ребенку. В соответствии с этим разработаны меры, направленные на передачу таких детей на воспитание и обеспечение их социальными услугами. В частности, при устройстве ребёнка на воспитание приоритет отдаётся сохранению семейной среды. Основные формы устройства – опека, попечительство или усыновление. Помещение в специализированное учреждение рассматривается только как крайняя мера.

Дети, оказавшиеся в кризисных условиях, до передачи на постоянное воспитание временно размещаются в семейных детских домах при центрах "Инсон". Для каждого ребёнка разрабатывается индивидуальный план развития. Ведение учёта осуществляется через систему "Социальная защита", которая фиксирует как выявленных детей-сирот, так и семьи, выразившие желание принять их на воспитание.

Таким образом, центры "Инсон" выступают в роли законных представителей детей, защищая их интересы, контролируя условия жизни, целевое использование помощи и соблюдение обязательств опекунами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посетив центр "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента, подчеркнул: "Это место, где живут заботами каждого человека, где стремятся, чтобы люди были довольными. Через такую систему в нашем обществе утверждаются социальная справедливость и человеческое достоинство".

Особое внимание в Узбекистане уделяется семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. В рамках государственно-частного партнёрства создан специализированный центр "Имкониятлар олами" ("Мир возможностей"), предоставляющий услуги детям от рождения до трёх лет. Ранее такие малыши находились исключительно под опекой родителей, а в специализированные учреждения принимались только с трёх лет. Теперь, если во время беременности будет выявлен риск инвалидности, будущие матери смогут получить здесь помощь и консультации, что позволит укрепить заботу о ребёнке. Кроме того, предоставляется психологическая поддержка.

С 1 марта 2025 года в республике в рамках государственно-частного партнёрства начала работу служба дневного ухода за детьми с ограниченными возможностями в возрасте от 3 до 18 лет. Она предоставляет широкий спектр услуг – социальную, реабилитационную, педагогическую и иную необходимую помощь. Инициатива Национального агентства социальной защиты при Президенте Узбекистана направлена на содействие социальной адаптации детей и позволяет родителям, ранее полностью занятым уходом за ребёнком, вернуться к профессиональной деятельности.

Один из пилотных проектов в Ташкенте – частный детский сад "Wunderkind", расположенный в Яшнабадском районе столицы. Здесь в рамках партнёрства успешно функционирует служба дневного ухода за детьми с особыми потребностями, предоставляются педагогические, социальные и реабилитационные услуги.

Ещё один проект – детский дом "Кичик ҳажмли болалар уйи" №1, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе. В настоящее время в учреждении находятся 9 детей – семеро из них имеют различные медицинские диагнозы (синдром Дауна, дисплазия, анемия, анатомические пороки сердца), двое считаются здоровыми. Образование и воспитание организованы по индивидуальному подходу – трое детей посещают специализированный детский сад, трое – обычный, а ещё трое воспитываются в домашних условиях.

В учреждении особое внимание уделяется индивидуальному подходу, любви и заботе. Созданы условия, максимально приближённые к семейной среде, воспитание ведётся в духе семейных ценностей. Воспитатели работают по индивидуальным планам развития и программам социальной интеграции, учитывая интересы и способности каждого ребёнка. "Дети сами выбирают, что будут есть на обед и ужин, и иногда даже помогают воспитателям в процессе готовки, что развивает у них чувство ответственности и самостоятельность", – подчеркнула одна из воспитательниц.

Следует отметить, что на данный момент в Узбекистане действуют 9 таких домов – пять из них расположены в Ташкенте, по два – в Кашкадарьинской и Самаркандской областях.

Согласно постановлению Кабинета Министров Узбекистана "О мерах по внедрению порядка пользования новыми социальными услугами на ваучерной основе для лиц, нуждающихся в постороннем уходе", реализуется программа "Фаол ҳаётга қадам" ("Шаг в активную жизнь"). В её рамках взрослым людям с ограниченными возможностями или нуждающимся в постоянном уходе предоставляются бесплатные социальные услуги по ваучерам. Среди них – уход, присмотр и помощь на дому, питание, поддержка в соблюдении гигиены, психологическая помощь. Примером реализации программы стал центр, созданный в махалле "Нодирабегим" Мирзо-Улугбекского района. Он рассчитан на 9 человек и в настоящее время обслуживает 7 граждан. В учреждении работают 5 специалистов с большим профессиональным опытом.

Преподаватель начальных классов школы "Wunderkind" Ирода Хамидова:

– В специальном центре для детей с ограниченными возможностями, открытом при нашей школе и рассчитанном на 9 воспитанников, в настоящее время находятся 7 детей. С ними работают два воспитателя и один помощник воспитателя. Здесь функционирует психологическая служба, а работа центра организована в 9-часовом режиме, 5 дней в неделю.

Воспитатели прилагают максимум усилий для развития базовых навыков у детей. Например, чтобы ребёнок научился держать ложку или проявлять творческие способности, используя карандаш.

Центр был открыт по инициативе нашего Президента, в рамках проекта по поддержке детей с ограниченными возможностями.

Благодаря этому решению, мы создали наш центр, и сегодня здесь имеются все необходимые условия. Работает кабинет психолога, где помощь получают не только дети, но и их родители. Они проходят консультации, получают моральную поддержку и чувствуют себя увереннее, видя, в каких условиях находится их ребёнок и с каким вниманием к нему относятся.

Главный специалист Управления по развитию медико-социальных услуг для лиц с инвалидностью Национального агентства социальной защиты Фарход Камилов:

– Национальное агентство социальной защиты с 1 марта 2025 года запустило пилотный проект по организации службы дневного ухода в семи регионах республики, включая город Ташкент.

До 1 октября мы планируем распространить эту службу и на другие регионы страны. Но хочу отметить, что мы уже подписали соглашения с предпринимателями во всех районах республики. Эти соглашения заключены в рамках государственно-частного партнёрства.

Сегодня службой дневного ухода охвачено 1200 детей, и мы считаем важным шире информировать общественность об их особенностях и потребностях.

При территориальных управлениях агентства действуют психологические, медицинские и педагогические комиссии. Эти комиссии проводят комплексное обследование детей с особыми образовательными потребностями и выдают заключения о наиболее подходящей для них форме образования. Это может быть инклюзивное, специальное образование или направление в службу дневного ухода.

Важно понимать, что дневная служба ухода не предполагает образовательного процесса. Она ориентирована исключительно на воспитание и уход. Предприниматель обеспечивает уход за ребёнком в течение 9 часов в день, что позволяет родителям отдохнуть, устроиться на работу или заниматься иными делами.

При дополнительной договорённости с родителями возможно продление пребывания ребёнка в центре до 12 часов. Однако в любом случае ребёнок должен возвращаться домой – в семью, в родительские объятия.

Наша главная цель – снизить количество случаев помещения детей в интернатные учреждения или вовсе предотвратить это. Именно с этой целью были созданы подобные службы дневного ухода.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448600
Теги:
Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  