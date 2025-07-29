В Узбекистане сформирована уникальная для ЦА система социальной защиты

В Узбекистане реализуется масштабная трансформация системы социальной защиты, направленная на улучшение благосостояния граждан и повышение эффективности социальных услуг. Об этом рассказали представители Посольства УЗбекистана в Кыргызстане. Важным вектором этого процесса является Стратегия развития Узбекистана "Узбекистан – 2030", нацеленная на всестороннюю и качественную модернизацию социальной политики.

В последние годы в стране внедряются инновационные подходы к работе с уязвимыми категориями населения – малообеспеченными семьями, пожилыми людьми, лицами с ограниченными возможностями, жертвами насилия, женщинами в кризисных ситуациях и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Реформы реализуются как на законодательном уровне, так и через конкретные программы и проекты. Существенным шагом стало создание в 2023 году Национального агентства социальной защиты (НАСЗ) при Президенте Узбекистана – единственного в регионе консолидированного органа министерского уровня, координирующего реализацию социальной политики нового поколения.

В отличие от соседних стран, где социальные функции распределены между несколькими ведомствами, Узбекистан объединил все элементы социальной защиты в единую цифровую систему под управлением НАСЗ. Это позволило повысить согласованность действий, оперативность, подотчётность и обеспечить реальное улучшение условий жизни уязвимых категорий населения.

Узбекистан в 2021 году присоединился к Конвенции о правах лиц с инвалидностью. Для предприятий и организаций, нанимающих таких лиц, предусмотрен ряд льгот. Многие учреждения, улицы и остановки постепенно адаптируются для передвижения лиц с ограниченными возможностями.

Одним из ключевых направлений реформ является развитие сети Центров социальных услуг "Инсон", учреждённых в 208 районах и городах страны. Эти центры работают по принципу "единого окна" и предоставляют более 100 видов социальной помощи, включая психологическое и юридическое консультирование; продовольственную поддержку; помощь по 12 категориям граждан, включая инвалидов, малообеспеченных и пожилых людей.

Центры полностью оцифрованы, интегрированы с государственными системами и функционируют на базе модели индивидуального сопровождения. Каждый гражданин проходит оценку потребностей, получает персонализированный план поддержки и сопровождение на всех этапах восстановления или социальной интеграции.

В каждой махалле Узбекистана работают социальные работники, распределённые по принципу "регион – район – махалля" в зависимости от количества нуждающихся семей и категорий населения.

Во II квартале 2025 года в центры "Инсон" поступило 1 миллион 787 тысяч заявлений, из которых обработано 1 миллион 204 тысячи, а 496,2 тысячи находятся в процессе рассмотрения.

Наиболее востребованные услуги – это компенсация расходов на газ и электроэнергию, детские пособия и помощь малообеспеченным семьям, а также санаторно-курортное лечение для пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Программа "От бедности к благополучию", принятая указом Президента от 23 сентября 2024 года, ставит задачи по предотвращению социального сиротства и заботе о детях, лишённых родительской опеки. Документ ориентирован на создание условий, максимально приближенных к семейной среде, и на индивидуальный подход к каждому ребенку. В соответствии с этим разработаны меры, направленные на передачу таких детей на воспитание и обеспечение их социальными услугами. В частности, при устройстве ребёнка на воспитание приоритет отдаётся сохранению семейной среды. Основные формы устройства – опека, попечительство или усыновление. Помещение в специализированное учреждение рассматривается только как крайняя мера.

Дети, оказавшиеся в кризисных условиях, до передачи на постоянное воспитание временно размещаются в семейных детских домах при центрах "Инсон". Для каждого ребёнка разрабатывается индивидуальный план развития. Ведение учёта осуществляется через систему "Социальная защита", которая фиксирует как выявленных детей-сирот, так и семьи, выразившие желание принять их на воспитание.

Таким образом, центры "Инсон" выступают в роли законных представителей детей, защищая их интересы, контролируя условия жизни, целевое использование помощи и соблюдение обязательств опекунами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посетив центр "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента, подчеркнул: "Это место, где живут заботами каждого человека, где стремятся, чтобы люди были довольными. Через такую систему в нашем обществе утверждаются социальная справедливость и человеческое достоинство".

Особое внимание в Узбекистане уделяется семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. В рамках государственно-частного партнёрства создан специализированный центр "Имкониятлар олами" ("Мир возможностей"), предоставляющий услуги детям от рождения до трёх лет. Ранее такие малыши находились исключительно под опекой родителей, а в специализированные учреждения принимались только с трёх лет. Теперь, если во время беременности будет выявлен риск инвалидности, будущие матери смогут получить здесь помощь и консультации, что позволит укрепить заботу о ребёнке. Кроме того, предоставляется психологическая поддержка.

С 1 марта 2025 года в республике в рамках государственно-частного партнёрства начала работу служба дневного ухода за детьми с ограниченными возможностями в возрасте от 3 до 18 лет. Она предоставляет широкий спектр услуг – социальную, реабилитационную, педагогическую и иную необходимую помощь. Инициатива Национального агентства социальной защиты при Президенте Узбекистана направлена на содействие социальной адаптации детей и позволяет родителям, ранее полностью занятым уходом за ребёнком, вернуться к профессиональной деятельности.

Один из пилотных проектов в Ташкенте – частный детский сад "Wunderkind", расположенный в Яшнабадском районе столицы. Здесь в рамках партнёрства успешно функционирует служба дневного ухода за детьми с особыми потребностями, предоставляются педагогические, социальные и реабилитационные услуги.

Ещё один проект – детский дом "Кичик ҳажмли болалар уйи" №1, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе. В настоящее время в учреждении находятся 9 детей – семеро из них имеют различные медицинские диагнозы (синдром Дауна, дисплазия, анемия, анатомические пороки сердца), двое считаются здоровыми. Образование и воспитание организованы по индивидуальному подходу – трое детей посещают специализированный детский сад, трое – обычный, а ещё трое воспитываются в домашних условиях.

В учреждении особое внимание уделяется индивидуальному подходу, любви и заботе. Созданы условия, максимально приближённые к семейной среде, воспитание ведётся в духе семейных ценностей. Воспитатели работают по индивидуальным планам развития и программам социальной интеграции, учитывая интересы и способности каждого ребёнка. "Дети сами выбирают, что будут есть на обед и ужин, и иногда даже помогают воспитателям в процессе готовки, что развивает у них чувство ответственности и самостоятельность", – подчеркнула одна из воспитательниц.

Следует отметить, что на данный момент в Узбекистане действуют 9 таких домов – пять из них расположены в Ташкенте, по два – в Кашкадарьинской и Самаркандской областях.

Согласно постановлению Кабинета Министров Узбекистана "О мерах по внедрению порядка пользования новыми социальными услугами на ваучерной основе для лиц, нуждающихся в постороннем уходе", реализуется программа "Фаол ҳаётга қадам" ("Шаг в активную жизнь"). В её рамках взрослым людям с ограниченными возможностями или нуждающимся в постоянном уходе предоставляются бесплатные социальные услуги по ваучерам. Среди них – уход, присмотр и помощь на дому, питание, поддержка в соблюдении гигиены, психологическая помощь. Примером реализации программы стал центр, созданный в махалле "Нодирабегим" Мирзо-Улугбекского района. Он рассчитан на 9 человек и в настоящее время обслуживает 7 граждан. В учреждении работают 5 специалистов с большим профессиональным опытом.

Преподаватель начальных классов школы "Wunderkind" Ирода Хамидова:

– В специальном центре для детей с ограниченными возможностями, открытом при нашей школе и рассчитанном на 9 воспитанников, в настоящее время находятся 7 детей. С ними работают два воспитателя и один помощник воспитателя. Здесь функционирует психологическая служба, а работа центра организована в 9-часовом режиме, 5 дней в неделю.

Воспитатели прилагают максимум усилий для развития базовых навыков у детей. Например, чтобы ребёнок научился держать ложку или проявлять творческие способности, используя карандаш.

Центр был открыт по инициативе нашего Президента, в рамках проекта по поддержке детей с ограниченными возможностями.

Благодаря этому решению, мы создали наш центр, и сегодня здесь имеются все необходимые условия. Работает кабинет психолога, где помощь получают не только дети, но и их родители. Они проходят консультации, получают моральную поддержку и чувствуют себя увереннее, видя, в каких условиях находится их ребёнок и с каким вниманием к нему относятся.

Главный специалист Управления по развитию медико-социальных услуг для лиц с инвалидностью Национального агентства социальной защиты Фарход Камилов:

– Национальное агентство социальной защиты с 1 марта 2025 года запустило пилотный проект по организации службы дневного ухода в семи регионах республики, включая город Ташкент.

До 1 октября мы планируем распространить эту службу и на другие регионы страны. Но хочу отметить, что мы уже подписали соглашения с предпринимателями во всех районах республики. Эти соглашения заключены в рамках государственно-частного партнёрства.

Сегодня службой дневного ухода охвачено 1200 детей, и мы считаем важным шире информировать общественность об их особенностях и потребностях.

При территориальных управлениях агентства действуют психологические, медицинские и педагогические комиссии. Эти комиссии проводят комплексное обследование детей с особыми образовательными потребностями и выдают заключения о наиболее подходящей для них форме образования. Это может быть инклюзивное, специальное образование или направление в службу дневного ухода.

Важно понимать, что дневная служба ухода не предполагает образовательного процесса. Она ориентирована исключительно на воспитание и уход. Предприниматель обеспечивает уход за ребёнком в течение 9 часов в день, что позволяет родителям отдохнуть, устроиться на работу или заниматься иными делами.

При дополнительной договорённости с родителями возможно продление пребывания ребёнка в центре до 12 часов. Однако в любом случае ребёнок должен возвращаться домой – в семью, в родительские объятия.

Наша главная цель – снизить количество случаев помещения детей в интернатные учреждения или вовсе предотвратить это. Именно с этой целью были созданы подобные службы дневного ухода.