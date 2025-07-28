Задержан экс-директор МП дорожного хозяйства города Каракол

Экс-директор Муниципального предприятия дорожного хозяйства города Каракол и руководитель строительной компании были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГОВД Каракола сроком на два месяца. Их подозревают в коррупционных нарушениях при ремонте улицы Жакыпова. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в августе 2023 года экс-директор, злоупотребляя своим положением, в обход процедур госзакупок заключил прямой договор с руководителем ОсОО "Г-У" Г.Ш.Г. сумму 24,5 млн сомов. Ремонт охватывал участок длиной 660 метров.

В ходе работ использовались некачественные материалы, а объёмы были завышены на 3 млн 62 тыс. сомов. Ущерб государству квалифицируется как особо крупный.

Расследование продолжается.