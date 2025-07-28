Погода
$ 87.15 - 87.63
€ 101.62 - 102.62

Задержан экс-директор МП дорожного хозяйства города Каракол

153  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-директор Муниципального предприятия дорожного хозяйства города Каракол и руководитель строительной компании были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГОВД Каракола сроком на два месяца. Их подозревают в коррупционных нарушениях при ремонте улицы Жакыпова. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в августе 2023 года экс-директор, злоупотребляя своим положением, в обход процедур госзакупок заключил прямой договор с руководителем ОсОО "Г-У" Г.Ш.Г. сумму 24,5 млн сомов. Ремонт охватывал участок длиной 660 метров.

В ходе работ использовались некачественные материалы, а объёмы были завышены на 3 млн 62 тыс. сомов. Ущерб государству квалифицируется как особо крупный.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448602
Теги:
ГКНБ, задержание, Каракол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  