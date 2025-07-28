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На саммите в КНР подчеркнули важность "Шанхайского духа" для сотрудничества

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- Нина Ничипорова
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В пятницу в Чжэнчжоу состоялось пленарное заседание саммита СМИ и аналитических центров Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, на котором была подчеркнута важность отстаивания "Шанхайского духа" и объединения СМИ и научных кругов для развития обменов и сотрудничества в рамках ШОС, сообщает агентство Синьхуа.

Cаммит СМИ и аналитических центров ШОС проходил с 23 по 27 июля в городе Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань /Центральный Китай/.

Мероприятие, тема которого сформулирована как "Развитие "Шанхайского духа" и совместное строительство прекрасного дома", собрало более 400 представителей около 200 СМИ, аналитических центров и правительственных органов из стран-членов ШОС, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу, а также международных и региональных организаций.

Выступая на пленарном заседании, заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, глава Пресс-канцелярии Госсовета КНР Мо Гаои призвал все стороны активно продвигать "Шанхайский дух". По его словам, в контексте приближающегося саммита ШОС в Тяньцзине встреча представителей СМИ и аналитических центров имеет большое значение для построения более тесного сообщества единой судьбы ШОС.

Генеральный директор информационного агентства Синьхуа Фу Хуа выразил готовность в полной мере использовать преимущества СМИ и аналитических центров для работы со всеми сторонами в соответствии с общим устремлением ШОС к достижению совместного развития.

Он отметил, что освещая области общих интересов и общих озабоченностей, представляя панорамное и многомерное повествование о яркой практике сплоченности и взаимодействия стран-членов ШОС в новую эпоху, Синьхуа стремится внести свою мудрость и силу в дело строительства более тесного сообщества единой судьбы ШОС.

На пленарной встрече также выступили вице-президент Китайской академии общественных наук /КАОН/ Пэн Цзиньхуэй и секретарь комитета КПК провинции Хэнань Лю Нин.

Кроме того, на заседании было зачитано поздравительное письмо президента Кыргызстана Садыра Жапарова в адрес участников саммита. В своем послании кыргызский лидер отметил, что СМИ и аналитические центры играют важную роль в укреплении доверия и в отражении духа и культуры ШОС. Он выразил уверенность, что саммит будет способствовать рождению новых идей и инициатив, направленных на продвижение мира и устойчивого развития.

Саммит СМИ и аналитических центров ШОС совместно организован Синьхуа, КАОН и народным правительством провинции Хэнань под руководством Пресс-канцелярии Госсовета КНР.

В ходе проходящего саммита также были опубликованы "Чжэнчжоуский консенсус саммита СМИ и аналитических центров ШОС" и доклады аналитических центров под названиями "Совместная охрана сокровищ человеческой цивилизации: концепция и практика Китая в области сохранения культурного наследия в новую эпоху" и "Исследование построения сообщества единой судьбы ШОС".


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URL: https://www.vb.kg/448605
Теги:
Китай, СМИ, ШОС
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