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Лето в разгаре – создайте дома атмосферу отдыха вместе с Saima

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Лето в разгаре – создайте дома атмосферу отдыха вместе с Saima

Сезон тепла, каникул и отпусков – самое время позаботиться о домашнем комфорте. Чтобы интернет работал стабильно, радовала подборка ТВ-каналов, а вечерние просмотры не превращались в квест. Просто включил телевизор, а там уже всё самое интересное!

Saima предлагает готовое решение для всей семьи

Домашний интернет со скоростью до 500 Мбит/с и более 220 ТВ-каналов, включая доступ к пяти онлайн-кинотеатрам. Занимайтесь любимыми делами, отдыхайте, смотрите кино, проводите видеозвонки – всё работает на полной скорости.

Важная деталь: в комплект уже включён мощный Wi Fi роутер на 1 Гбит/с. Это не обычная базовая модель, а современное устройство, способное работать на высокой скорости без просадок. Именно от роутера во многом зависит стабильность интернета: если оборудование слабое – теряется скорость, сигнал "падает" в дальних комнатах, видео "грузится" дольше. Гигабитный роутер от Saima обеспечивает сильный сигнал, быстрое подключение всех устройств и уверенную работу по всей квартире. Устанавливается он быстро, ничего докупать не нужно – всё уже входит в тариф.

Вы выбираете скорость:

Интернет до 300 Мбит/с – 1080 сомов в месяц;

Интернет до 500 Мбит/с – 1280 сомов.

В тариф уже входит всё необходимое: интернет, ТВ, онлайн-кинотеатры и оборудование.

Подключиться можно прямо сейчас:

• по телефону 0708909000;

• в любом магазине O!Store;

• на сайте: saimatelecom.kg;

• через приложение "Мой О!": зайдите в "Моя связь" → SaimaTelecom.

Пусть лето проходит легко и комфортно – Saima обеспечит надёжный интернет и развлечения дома.

Тарифы "Saima 300 + O!TV", "Saima 300 +", "Saima 500 + O!TV" и "Saima 500 +" доступны для подключения физических лиц новых и действующих абонентов. ТВ-приставка и Wi-Fi роутер предоставляются на ответственное хранение только гражданам КР. Товар сертифицирован. В случае досрочного расторжения договора и/или неиспользования услуг связи по любым причинам на условиях действующего тарифного плана и настоящего Приложения в качестве компенсации затрат Оператора, связанных с подключением Абонента к услугам связи, а также невыполнения условий договора в течение первых 12 месяцев, Абонент обязуется выплатить условную стоимость подключения: 2 500 (две тысячи пятьсот) сомов. Районы, в которых доступно подключение тарифов, уточняйте у менеджеров компании или позвонив в круглосуточный Call-Center. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР №03-292-КР от 24.11.2003. Информация актуальна на 4.06.2025г.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.


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