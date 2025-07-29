Пошел в столичную поликлинику за справкой № 083 и был приятно удивлен

Медицинскую справку формы 083, также известную как справку для водительского удостоверения, в Кыргызстане стало получить проще простого. В этом убедился автор этих строк, посетив с этой целью железнодорожную поликлинику в Бишкеке, к которой и является приписанным.

Еще совсем недавно, чтобы получить эту справку, нужно было отдельно отстоять очереди в нарко- и психдиспансере, сфотографироваться в фотосалоне, а затем пройтись по кабинетам в самой поликлинике, разумеется, с очередями. На все про все зачастую уходило, как минимум, неделя, а то и больше. Эти учреждения, во-первых, работают только по будням, а во-вторых, находятся в разных точках города. А с учетом нынешних пробок, да еще и под палящим солнцем, добраться до них - прям настоящее испытание.

Теперь же все иначе и ездить никуда не нужно. Все данные, включая фотографию, уже есть в электронной базе поликлиники. Справки из нарко- и психдиспансера автоматически подгружаются из приложения "Тундук", врачу достаточно их увидеть. Очередей тоже можно избежать, если заранее записаться на прием через "Тундук".

Самое интересное, после прохождения всех необходимых врачей, бумажную справку теперь никто не выдает. Форма 083 приходит в электронном виде прямо в "Тундук".

Вся процедура заняла от силы полчаса-час. Быстро, удобно, без беготни и нервотрепки, как это было совсем недавно. Что особенно приятно - это экономит время и нервы. Цифровизация, наконец, заработала на пользу людям. Проверено лично.