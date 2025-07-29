Борцы из Кыргызстана принимают участие в чемпионате мира в Греции

В Греции стартовал чемпионат мира по спортивной борьбе среди кадетов до 17 лет (U-17). Турнир пройдет с 28 июля по 3 августа, и в нем принимает участие сборная Кыргызстана, представившая борцов в трех дисциплинах: греко-римская, женская и вольная борьба.

Греко-римская борьба:

Кыргызстан представят 10 спортсменов, включая Нуркерима Кумарбекова (45 кг) и Умара Орманова (110 кг). Подготовкой команды руководит старший тренер Дастан Муктаров.

Женская борьба:

В женской команде выступят Асема Асангараева (40 кг), Аяна Асамаликова (69 кг) и другие. Тренерский штаб возглавляет Нурсултан Аскарбеков.

Вольная борьба:

Среди участников - Арнур Нурсаидов (45 кг), Руслан Асанов (80 кг) и Акжол Барпыбеков (110 кг). Команду готовит Надырбек уулу Улан.

Расписание соревнований:

28–29 июля - греко-римская борьба

30–31 июля - женская борьба

1–2 августа - вольная борьба

Финальные поединки и схватки за бронзу пройдут во второй день каждого этапа.