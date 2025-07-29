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Андреа Пирло возглавил клуб из ОАЭ "Юнайтед ФК"

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- Самуэль Деди Ирие
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Легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло официально назначен главным тренером клуба "Юнайтед ФК", который выступает в чемпионате Объединённых Арабских Эмиратов. О назначении сообщил клуб на своих официальных страницах в социальных сетях.

Пирло, чемпион мира 2006 года, уже прибыл в Дубай и в ближайшие дни начнёт подготовку команды к новому сезону. Срок его контракта не разглашается.

В предыдущем сезоне 46-летний специалист возглавлял итальянскую "Салернитану", а до этого работал с "Сампдорией" и "Ювентусом".

"Мы гордимся тем, что Андреа Пирло присоединился к нашей команде. Его видение футбола и стремление к победам помогут нам выйти на новый уровень", – говорится в заявлении клуба.

Назначение Пирло стало частью масштабного проекта развития футбола в ОАЭ, где в последние годы активно приглашают известных тренеров и игроков.


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URL: https://www.vb.kg/448619
Теги:
Италия, ОАЭ, тренер, футбол
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