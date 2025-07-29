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Кыргызстан выиграл 2 медали на летней универсиаде-2025 в Германии

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- Самуэль Деди Ирие
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В Германии завершилась XXXII Всемирная летняя универсиада, в которой приняли участие около 8,5 тысячи спортсменов из более чем 150 стран. Сборную Кыргызстана представляли 15 спортсменов, выступавших в плавании, таэквондо, дзюдо, легкой атлетике и настольном теннисе.

Главным достижением кыргызстанцев стала золотая медаль Дениса Петрашова в плавании на 100 метров брассом с результатом 59,32 секунды. Это лучший результат команды.

Вторая награда - бронзовая медаль - досталась таэквондисту Нурхану Самидинову в весовой категории до 54 кг. Он одержал несколько побед, но в полуфинале уступил сопернику из США.

Другие спортсмены Кыргызстана в таэквондо, дзюдо и легкой атлетике показали достойные результаты, но медалей не завоевали. В настольном теннисе кыргызстанские участники заняли 65-е и 33-е места в личном и парном разрядах соответственно.

В итоговом медальном зачете сборная Кыргызстана заняла 38-е место.

С 1995 года Кыргызстан участвует в летних универсиадах и суммарно завоевал 16 медалей. Эта универсиада стала важным этапом для команды, помогла спортсменам подтвердить уровень и получить ценный опыт на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/448622
Теги:
Германия, универсиада, Кыргызстан
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