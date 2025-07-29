КФБ проверил футбольную инфраструктуру в Ошской области

Руководство Кыргызского футбольного союза (КФБ) провело выездные совещания по вопросам развития футбольной инфраструктуры в Ошской области. Рабочие встречи прошли в городах Ош, Кара-Суу и Узген.

В рамках инспекции были проверены объекты футбольной инфраструктуры, включая футбольную академию имени А. Момунова и стадион имени А. Суюмбаева в Оше, а также строительные площадки новых стадионов в Кара-Суу и Узгене.

В совещаниях приняли участие вице-президент КФБ Дастанбек Конокбаев, генеральный секретарь Медербек Сыдыков, президент Кыргызской профессиональной футбольной лиги Асылбек Кадралиев, представители местных футбольных ассоциаций и муниципальных властей.

На стадионе имени А. Суюмбаева было выявлено неудовлетворительное состояние административных зданий и задержка начала реконструкции беговых дорожек. Также обсуждались сроки завершения установки LED-экрана.

В Кара-Суу рассмотрены текущие этапы строительства нового стадиона. Отмечены необходимость улучшения состояния газона и корректировки планировки зданий, а также поставлены задачи по обустройству технических и медиа-зон и дополнительных входов для зрителей.

В Узгене внимание уделено отставанию от графика и медленным темпам строительства. Подрядчику указано на необходимость устранения замечаний, касающихся конструкций трибун и входных зон. Завершение строительства стадионов в Кара-Суу и Узгене запланировано на осень 2025 года.

КФБ продолжает совместно с местными органами власти работу по модернизации футбольной инфраструктуры во всех регионах страны.