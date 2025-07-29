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Гимнасткам Кыргызстана присвоены международные звания

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- Самуэль Деди Ирие
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Заместители директора Государственного агентства по физкультуре и спорту при Кабинете Министров Кыргызской Республики Самат Токтоналиев и Улан Кыдырбаев вручили удостоверения мастеров спорта международного класса спортсменкам национальной сборной по художественной гимнастике.

Как сообщает sport.gov.kg, это высокое звание стало признанием значительных успехов кыргызстанских гимнасток на международной арене и отражением их упорного труда и профессионализма.

"Звание мастера спорта международного класса - результат долгой и целеустремлённой работы каждой спортсменки, а также весомый вклад в повышение авторитета Кыргызстана в мировом спорте", - подчеркнул Самат Токтоналиев.

Государственное агентство по физкультуре и спорту планирует и впредь оказывать всестороннюю поддержку молодым талантам в сфере художественной гимнастики.


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URL: https://www.vb.kg/448637
Теги:
художественная гимнастика, Кыргызстан
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