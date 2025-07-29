Гимнасткам Кыргызстана присвоены международные звания

Заместители директора Государственного агентства по физкультуре и спорту при Кабинете Министров Кыргызской Республики Самат Токтоналиев и Улан Кыдырбаев вручили удостоверения мастеров спорта международного класса спортсменкам национальной сборной по художественной гимнастике.

Как сообщает sport.gov.kg, это высокое звание стало признанием значительных успехов кыргызстанских гимнасток на международной арене и отражением их упорного труда и профессионализма.

"Звание мастера спорта международного класса - результат долгой и целеустремлённой работы каждой спортсменки, а также весомый вклад в повышение авторитета Кыргызстана в мировом спорте", - подчеркнул Самат Токтоналиев.

Государственное агентство по физкультуре и спорту планирует и впредь оказывать всестороннюю поддержку молодым талантам в сфере художественной гимнастики.