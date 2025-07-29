КПЛ-2025: "Дордой" и "Алай" одержали важные победы

В рамках очередных матчей чемпионата Кыргызстана команды "Дордой" и "Алай" показали уверенную игру и одержали победы.

"Дордой" в напряжённом выездном матче обыграл "Нефтчи" со счётом 1:0. Игра отличалась высокой борьбой и накалом, однако хозяева поля не смогли реализовать свои шансы, а "Дордой" смог удержать минимальное преимущество до финального свистка. Эта победа стала важной для команды, укрепив её позиции в турнирной таблице.

В другом поединке "Алай" принимал на своём поле "Бишкек Сити" и одержал уверенную победу с крупным счётом 4:0. Команда демонстрировала отличную атакующую игру, постоянно контролируя мяч и создавая много голевых моментов. Такое яркое выступление стало показательным для "Алая" и внёсло значительный вклад в борьбу за высокие места в чемпионате.

Обе команды продолжают борьбу за лидерство и подготовку к следующим важным встречам сезона.