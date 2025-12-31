В Нацагентстве по инвестициям обсудили приоритеты на 2026 год

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Равшанбек Сабиров провёл итоговое совещание по результатам деятельности агентства за 2025 год.

По данным ведомства, в ходе совещания были подведены основные итоги работы Национального агентства, а также отмечены партнёры и сотрудники, внёсшие вклад в развитие инвестиционной деятельности и реализацию приоритетных инициатив. Им вручили нагрудные знаки "Отличник инвестиционной сферы Кыргызской Республики", почётные грамоты и благодарственные письма.

Равшанбек Сабиров поздравил участников мероприятия с наступающим Новым годом и пожелал дальнейших успехов в реализации поставленных задач.

В агентстве отметили, что работа по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций в экономику страны будет продолжена на системной основе.