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Англия выиграла Евро-2025, обыграв Испанию в финале по пенальти

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- Самуэль Деди Ирие
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Женская сборная Англии, известная как "Лайонессес", стала чемпионками Европы, победив сборную Испании в драматичном финальном матче UEFA Women"s Euro 2025. Основное и дополнительное время встречи, прошедшей на стадионе St Jakob-Park в Базеле, завершилось вничью 1:1.

Решающим стал серию пенальти, в которой англичанки одержали победу со счётом 3:1. Ключевой момент наступил, когда Чарльз реализовала пенальти, принеся сборной Англии второй в истории титул чемпионок Европы.

Матч выдался напряжённым и равным - обе команды показали высокий уровень игры и боролись за победу до последних минут. Этот успех стал важным достижением для английского женского футбола и вдохновением для будущих поколений игроков.


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URL: https://www.vb.kg/448650
Теги:
Европа, футбол, женщины
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