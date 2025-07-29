Англия выиграла Евро-2025, обыграв Испанию в финале по пенальти

Женская сборная Англии, известная как "Лайонессес", стала чемпионками Европы, победив сборную Испании в драматичном финальном матче UEFA Women"s Euro 2025. Основное и дополнительное время встречи, прошедшей на стадионе St Jakob-Park в Базеле, завершилось вничью 1:1.

Решающим стал серию пенальти, в которой англичанки одержали победу со счётом 3:1. Ключевой момент наступил, когда Чарльз реализовала пенальти, принеся сборной Англии второй в истории титул чемпионок Европы.

Матч выдался напряжённым и равным - обе команды показали высокий уровень игры и боролись за победу до последних минут. Этот успех стал важным достижением для английского женского футбола и вдохновением для будущих поколений игроков.