Айпери Медет кызы возглавила мировой рейтинг United World Wrestling

Кыргызстанская спортсменка Айпери Медет кызы поднялась на первую строчку мирового рейтинга по борьбе United World Wrestling (UWW) в весовой категории до 76 кг. Об этом сообщает ИА "Кабар" со ссылкой на обновлённый рейтинг, опубликованный после международного турнира в Венгрии, который проходил с 17 по 20 июля.

На турнире Айпери завоевала бронзовую медаль, заняв третье место. Благодаря этому результату она набрала 5200 рейтинговых очков, что позволило ей обойти японскую спортсменку Юку Кагами и занять лидирующую позицию в мировом зачёте.

Это значимое достижение подтверждает статус Медет кызы как одной из лучших борцов мира и подчеркивает успешное выступление кыргызстанской спортсменки на международной арене.