В КР на год вводится монополия на поставку международного интернет-трафика

С 15 августа 2025 года в Кыргызстане вводится временная государственная монополия на поставку и предоставление международного интернет-трафика. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

В течение одного года, до 14 августа 2026 года исключительное право на поставку и предоставление международного интернет-трафика получит общество с ограниченной ответственностью "ЭлКат". Эта компания будет единственным оператором, отвечающим как за входящий трафик, так и за транзит международного интернет-трафика через территорию Кыргызстана.

Другие операторы связи и передачи данных обязаны в течение двух месяцев передать компании "ЭлКат" все действующие контракты на приобретение международного интернет-трафика. Это необходимо для формирования новых условий сотрудничества в рамках апробационного режима.

Кроме того, Кабинет Министров должен передать 100% долю участия в уставном капитале компании "Акнет" в собственность "ЭлКат" и обеспечить исполнение всех положений указа.

Указ направлен на развитие цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры, совершенствование цифровой трансформации и повышение эффективности управления компаниями с госучастием.