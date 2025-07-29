ESPN обновил рейтинг лучших боксеров мира

Американский портал ESPN опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. Лидером списка остаётся непобеждённый украинец Александр Усик, который 20 июля нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

В топ-5 произошли изменения: из пятёрки выбыл россиянин Артур Бетербиев, уступив место непобеждённому американцу Джесси Родригесу. Родригес 19 июля остановил в 10-м раунде южноафриканца Пхумелеле Кафу и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом легчайшем весе.

Рейтинг формируется по системе начисления очков - первое место получает 10 очков, второе - 9 и так далее.

Топ-10 лучших боксёров по версии ESPN:

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Дмитрий Бивол Джесси Родригес Артур Бетербиев Шакур Стивенсон Сауль Альварес Дэвид Бенавидес Дзюнто Накатани

Обновлённый рейтинг отражает текущую форму и достижения ведущих спортсменов в мире профессионального бокса.