В Таласе экс-прокурор подозревается в мошенничестве на более 1 млн сомов

В Айтматовском районе милиция совместно с районной прокуратурой задержала бывшего сотрудника прокуратуры по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Таласской области.

По её данным, в феврале текущего года в милицию обратился 30-летний местный житель.

По его словам, весной 2024 года сотрудник Айтматовской районной прокуратуры по фамилии "Р" пообещал за низкую цену помочь приобрести земельные участки в селе Кызыл-Адыр. В результате он получил от заявителя 1 026 000 сомов, однако не выполнил обещание, не вернул деньги и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-следственных мероприятий был задержан подозреваемый - житель города Ош 1992 года рождения С.Р. скрывавшийся в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. По решению суда он был помещён в следственный изолятор.

В ходе расследования установлено, что С.Р. действительно работал в Айтматовской районной прокуратуре и в июле 2024 года был задержан в служебном кабинете при получении денег. Впоследствии он уволился.

Милиция просит всех, кто пострадал от действий задержанного, обратиться по следующим номерам:

03422 5 24 95, 0507 44 87 54, 0707 19 58 20.