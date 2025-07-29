Кларесса Шилдс защитила титул уверенной победой над Лани Дэниэлс

Американская боксёрша Кларесса Шилдс вновь доказала своё превосходство в ринге, одержав уверенную победу над новозеландкой Лани Дэниэлс и сохранив все свои чемпионские пояса в тяжёлом весе (IBF, WBA, WBC и WBO). Бой прошёл 26 июля 2025 года в Детройте, штат Мичиган, перед полным залом на арене Little Caesars.

Шилдс выиграла по очкам единогласным решением судей: 100–90 и дважды 99–91, улучшив свой профессиональный рекорд до 17 побед и ни одного поражения.

"Я знала, что она будет жёсткой, но я также знала, что смогу её сломить. Работала по корпусу, по голове, вблизи, на средней дистанции и на дальней - и она действительно оказалась выносливой и хитрой к концу боя", - прокомментировала Шилдс после поединка.

С самого начала Лани Дэниэлс избегала открытых разменов, провоцируя Шилдс на ошибки, но уже во втором раунде чемпионка настигла соперницу у канатов и нанесла несколько точных ударов. С пятого раунда Шилдс усилила давление, комбинируя удары по корпусу и голове, демонстрируя преимущество в скорости и технике. Несмотря на стойкость и отвагу, Дэниэлс не сумела изменить ход поединка.