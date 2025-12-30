Погода
Бишкекчанка получила 4,6 млн сомов под предлогом приумножения средств

В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве на сумму более 4,6 млн сомов.

Как сообщили в УВД Ленинского района столицы, с заявлением в милицию обратилась гражданка Д.К. По её словам, в период с января по июнь 2024 года в одном из торговых центров Бишкека гражданка М.Б. войдя к ней в доверие, под предлогом передачи денежных средств третьим лицам для их увеличения, завладела 4 650 000 сомов. Полученные деньги подозреваемая, по версии следствия, израсходовала на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали гражданку М.Б., 2002 года, которая была водворена в ИВС.

Следственные действия продолжаются.


URL: https://www.vb.kg/448663
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек, деньги
