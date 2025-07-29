Гарет Бэйл развеял слухи о переходе в профессиональный гольф

Бывшая звезда мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл опроверг слухи о том, что он собирается начать карьеру в профессиональном гольфе. Выступая перед началом AIG Women's Open в Ройал Портколе, Бэйл заявил, что его увлечение гольфом не связано с амбициями на профессиональном уровне.

"Я никогда не стану профессиональным игроком в гольф. Это совсем другой уровень - игра под давлением, на турнирах и в сложных погодных условиях. Я играю для удовольствия", - сказал Бэйл в интервью BBC.

С момента завершения футбольной карьеры в 2023 году Бэйл активно занимается гольфом, стараясь выходить на поле дважды в неделю. Однако он подчеркнул, что для него это лишь хобби, а не новая профессия.

В 2019 году, ещё будучи игроком "Реала", Бэйл вызвал обсуждение, появившись с баннером "Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке". Теперь он вновь подтвердил, что любовь к гольфу осталась, но перехода в профессионалы ждать не стоит.

Бэйл также отметил, что восхищается уровнем игры профессиональных гольфистов и с интересом наблюдает за турнирами. "Мне нравится эта игра и наблюдать, как она развивается", - добавил он.