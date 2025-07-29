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Министр обороны встретился с представителями ветеранских движений КР

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- Светлана Лаптева
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Министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Руслан Мукамбетов провёл встречу с представителями ветеранских движений Вооружённых Сил, ветеранами Министерства обороны, служащими структурных подразделений военных комиссариатов города Бишкек.

В ходе встречи участники подняли вопросы социального блока, касающиеся заработной платы военнослужащих и ветеранов, их жилищных условий, медицинских льгот, а также статуса участников Баткенских событий.

Министр обороны и соответствующие должностные лица министерства предоставили информацию о проводимой работе по каждому из направлений и ответили на поставленные вопросы, обозначив пути их решения.

Встреча прошла в конструктивно-позитивном ключе, по завершению которой министр обороны Руслан Мукамбетов провел личный приём по ряду отдельных вопросов, заданных военными пенсионерами.

Следует отметить, что это уже вторая встреча в текущем году в таком формате, с участием руководителя оборонного ведомства, где поднимаются вопросы улучшения социально-бытовых и финансовых условий военных пенсионеров.


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URL: https://www.vb.kg/448670
Теги:
Министерство обороны, Кыргызстан
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