Министр обороны встретился с представителями ветеранских движений КР

Министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Руслан Мукамбетов провёл встречу с представителями ветеранских движений Вооружённых Сил, ветеранами Министерства обороны, служащими структурных подразделений военных комиссариатов города Бишкек.

В ходе встречи участники подняли вопросы социального блока, касающиеся заработной платы военнослужащих и ветеранов, их жилищных условий, медицинских льгот, а также статуса участников Баткенских событий.

Министр обороны и соответствующие должностные лица министерства предоставили информацию о проводимой работе по каждому из направлений и ответили на поставленные вопросы, обозначив пути их решения.

Встреча прошла в конструктивно-позитивном ключе, по завершению которой министр обороны Руслан Мукамбетов провел личный приём по ряду отдельных вопросов, заданных военными пенсионерами.

Следует отметить, что это уже вторая встреча в текущем году в таком формате, с участием руководителя оборонного ведомства, где поднимаются вопросы улучшения социально-бытовых и финансовых условий военных пенсионеров.