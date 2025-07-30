Пуховые козы кыргызской породы адаптировались в Джеты-Огузском районе

Весной 2025 года 200 голов кыргызской породы пуховых коз были доставлены из Баткенской области на пастбищный участок племенного завода "Оргочор", расположенный на джайлоо "Кок жайык" в селе Оргочор Жети-Огузского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В результате проведения сезонной стрижки было получено в общей сложности 580 килограммов пуха. Кроме того, в текущем году получено 400 козлят. На сегодняшний день средняя рыночная цена одного килограмма пуха составляет около 2600 сомов. Главная особенность данной породы коз - высокая продуктивность и качество пуха.

По предварительным расчетам, каждая коза может приносить от 800 до 900 сомов чистой прибыли в год. Это делает пуховое козоводство перспективным направлением для диверсификации животноводства и создания дополнительных источников дохода.

Реализация данного проекта рассматривается как успешный опыт адаптации пуховых коз к местным условиям и может служить основой для дальнейшего развития отрасли.