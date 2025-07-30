Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.62 - 102.62

Пуховые козы кыргызской породы адаптировались в Джеты-Огузском районе

184  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Весной 2025 года 200 голов кыргызской породы пуховых коз были доставлены из Баткенской области на пастбищный участок племенного завода "Оргочор", расположенный на джайлоо "Кок жайык" в селе Оргочор Жети-Огузского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В результате проведения сезонной стрижки было получено в общей сложности 580 килограммов пуха. Кроме того, в текущем году получено 400 козлят. На сегодняшний день средняя рыночная цена одного килограмма пуха составляет около 2600 сомов. Главная особенность данной породы коз - высокая продуктивность и качество пуха.

По предварительным расчетам, каждая коза может приносить от 800 до 900 сомов чистой прибыли в год. Это делает пуховое козоводство перспективным направлением для диверсификации животноводства и создания дополнительных источников дохода.

Реализация данного проекта рассматривается как успешный опыт адаптации пуховых коз к местным условиям и может служить основой для дальнейшего развития отрасли.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448675
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  