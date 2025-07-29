На пастбищах Кыргызстана организуются мобильные ветеринарные аптеки

Сотрудники районных ветеринарных управлений Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР продолжают мониторинг эпизоотической ситуации на пастбищах.

В рамках мероприятия обсуждаются вопросы пастбищного использования, а также проводятся встречи с животноводами на местах. Кроме того, для удобства владельцев скота на джайлоо организуются мобильные ветеринарные аптеки.

По состоянию на сегодняшний день ситуация в регионах остаётся стабильной - признаков инфекционных заболеваний среди животных не выявлено. Вместе с тем продолжается разъяснительная работа с владельцами скота: даны рекомендации по соблюдению ветеринарно-санитарных норм, мерам профилактики и обеспечению эпизоотической безопасности.

Эта работа будет систематически продолжаться для развития животноводства, сохранения здоровья животных и обеспечения безопасности граждан