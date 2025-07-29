В Кыргызстане запустили цифровую платформу по аренде сельхозземель

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана объявило о запуске единой цифровой платформы agrojer.kg, предназначенной для аренды сельскохозяйственных земель из государственного фонда.

Новый сервис позволяет пройти весь процесс от подачи заявки до участия в конкурсе в электронном формате, без необходимости личных визитов в госорганы. Цель - сделать процедуру аренды более прозрачной, удобной и современной.

Среди основных возможностей платформы:

регистрация по номеру телефона и СМС-коду; онлайн-подача заявки с прикреплением необходимых документов; участие одновременно в нескольких конкурсах; интерактивная карта с подробной информацией о каждом участке (площадь, история, урожайность и др.); личный кабинет с отслеживанием статуса заявок и автоматическими уведомлениями.

После подачи заявки документы проходят проверку в районных управлениях аграрного развития (РУАР). При наличии всех необходимых данных заявитель допускается к участию в конкурсе. В случае ошибок или недочетов - есть возможность внести изменения и подать заявку повторно. Окончательное решение принимает министерство.

Право аренды получают победители конкурса. В ведомстве подчеркивают, что все этапы проходят прозрачно и с соблюдением требований информационной безопасности.

Agrojer.kg - часть программы по цифровизации системы управления земельными ресурсами и упрощению доступа фермеров к сельхозугодьям.