Алихан Исманкулов завоевал медали на US OPEN 2025 в США

Кыргызстанский спортсмен Алихан Исманкулов успешно выступил на международном турнире US OPEN 2025 по кикбоксингу, который прошел с 17 по 19 июля в городе Орландо (США) под эгидой ISKA (International Sport Kickboxing Association).

Выступая в весовой категории до 57 кг, Исманкулов завоевал золотую медаль в дисциплине MMA-Light и бронзовую медаль в разделе Light-Contact.

Участие спортсмена было организовано при поддержке Федерации кикбоксинга ISKA Кыргызской Республики. В федерации выразили благодарность всем, кто содействовал поездке. Руководство федерации: президент Майрамбек Дуйшеев, первый вице-президент Жаныбек Асанбеков и вице-президент, представитель ISKA в США Эдил Касенов.