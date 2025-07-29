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Алихан Исманкулов завоевал медали на US OPEN 2025 в США

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский спортсмен Алихан Исманкулов успешно выступил на международном турнире US OPEN 2025 по кикбоксингу, который прошел с 17 по 19 июля в городе Орландо (США) под эгидой ISKA (International Sport Kickboxing Association).

Выступая в весовой категории до 57 кг, Исманкулов завоевал золотую медаль в дисциплине MMA-Light и бронзовую медаль в разделе Light-Contact.

Участие спортсмена было организовано при поддержке Федерации кикбоксинга ISKA Кыргызской Республики. В федерации выразили благодарность всем, кто содействовал поездке. Руководство федерации: президент Майрамбек Дуйшеев, первый вице-президент Жаныбек Асанбеков и вице-президент, представитель ISKA в США Эдил Касенов.


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URL: https://www.vb.kg/448686
Теги:
кикбоксинг, США, турнир, Кыргызстан
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