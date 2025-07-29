Погода
$ 87.12 - 87.63
€ 101.62 - 102.62

ГКНБ задержан мошенник, выдававший себя за сына Камчыбека Ташиева

115  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР сообщил о задержании гражданина КР Т.А.Б., подозреваемого в мошенничестве с использованием имен близких родственников председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По данным ведомства, 25 июля 2025 года в социальной сети Facebook гражданка А.З.Ж. опубликовала видеообращение с просьбой принять меры в отношении Т.А.Б. По её словам, мужчина, пользуясь совпадением фамилии, представлялся старшим сыном главы ГКНБ и систематически обманывал людей.

26 июля в рамках возбужденного уголовного дела Т.А.Б. был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению аналогичных эпизодов и других возможных участников противоправных действий.

ГКНБ напоминает, что использование имен родственников высокопоставленных лиц в корыстных целях недопустимо. За подобные действия предусмотрена жесткая ответственность, вплоть до уголовной. Пострадавших от действий Т.А.Б. или аналогичных мошеннических схем призывают обращаться по номеру 0312 62-05-85.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448692
Теги:
ГКНБ, задержание, мошенничество, Камчыбек Ташиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  