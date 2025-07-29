ГКНБ задержан мошенник, выдававший себя за сына Камчыбека Ташиева

ГКНБ КР сообщил о задержании гражданина КР Т.А.Б., подозреваемого в мошенничестве с использованием имен близких родственников председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По данным ведомства, 25 июля 2025 года в социальной сети Facebook гражданка А.З.Ж. опубликовала видеообращение с просьбой принять меры в отношении Т.А.Б. По её словам, мужчина, пользуясь совпадением фамилии, представлялся старшим сыном главы ГКНБ и систематически обманывал людей.

26 июля в рамках возбужденного уголовного дела Т.А.Б. был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению аналогичных эпизодов и других возможных участников противоправных действий.

ГКНБ напоминает, что использование имен родственников высокопоставленных лиц в корыстных целях недопустимо. За подобные действия предусмотрена жесткая ответственность, вплоть до уголовной. Пострадавших от действий Т.А.Б. или аналогичных мошеннических схем призывают обращаться по номеру 0312 62-05-85.