КР и КНР укрепляют ветеринарный и фитосанитарный контроль на границе

В рамках ежегодной встречи руководителей приграничных таможенных органов Кыргызстана и Китая состоялась рабочая встреча специалистов профильных ведомств двух стран.

Кыргызстан представляли сотрудники Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов, Департамента химизации, защиты и карантина растений Минсельхоза, а также Министерства здравоохранения. С китайской стороны - делегация Урумчийской таможни Главного таможенного управления КНР во главе с заместителем начальника по вопросам пищевой безопасности и санитарных норм Яо Цзянь.

Как сообщили в пресс-службе, участники обсудили ключевые направления сотрудничества в области ветеринарного и фитосанитарного контроля на кыргызско-китайской границе. В частности, речь шла о:

назначении контактных лиц для оперативного решения возникающих вопросов, содействии в регистрации кыргызских предприятий-экспортеров в информационной системе китайской таможни, организации механизма подтверждения подлинности сертификатов.

Отмечается, что встреча стала важным шагом к созданию устойчивого партнёрства, основанного на доверии, прозрачности и совместной работе по обеспечению безопасности трансграничного движения товаров.