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КР и КНР укрепляют ветеринарный и фитосанитарный контроль на границе

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- Светлана Лаптева
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В рамках ежегодной встречи руководителей приграничных таможенных органов Кыргызстана и Китая состоялась рабочая встреча специалистов профильных ведомств двух стран.

Кыргызстан представляли сотрудники Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов, Департамента химизации, защиты и карантина растений Минсельхоза, а также Министерства здравоохранения. С китайской стороны - делегация Урумчийской таможни Главного таможенного управления КНР во главе с заместителем начальника по вопросам пищевой безопасности и санитарных норм Яо Цзянь.

Как сообщили в пресс-службе, участники обсудили ключевые направления сотрудничества в области ветеринарного и фитосанитарного контроля на кыргызско-китайской границе. В частности, речь шла о:

  1. назначении контактных лиц для оперативного решения возникающих вопросов,
  2. содействии в регистрации кыргызских предприятий-экспортеров в информационной системе китайской таможни,
  3. организации механизма подтверждения подлинности сертификатов.

Отмечается, что встреча стала важным шагом к созданию устойчивого партнёрства, основанного на доверии, прозрачности и совместной работе по обеспечению безопасности трансграничного движения товаров.


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URL: https://www.vb.kg/448693
Теги:
граница, Китай, Кыргызстан, фитосанитарный контроль
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