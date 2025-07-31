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Минсельхоз провел мониторинг цен на Ошском рынке по сезонным продуктам

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 29 июля 2025 года произвело мониторинг цен по сезонным продуктам на Ошском рынке города Бишкек:

Морковь- 45 сом;

Лук- 40 сом;

Картошка- 50 сом;

Перец- 80 сом;

Помидор - 35 сом;

Персик - 120 сом;

Яблоко – 100 сом;

Черешня – 380 сом;

В стране в ближайшее время начнётся сбор урожая сельскохозяйственных культур за 2025 год. Ожидается, что уровень цен на основные продукты питания сохранится стабильным до осеннего периода.

По зерновым культурам. В 2024 году валовый сбор увеличился до 664,8 тыс. тонн. Это произошло благодаря резкому росту урожайности, несмотря на сокращение посевных площадей.

По овощам и бахчевым культурам. Валовый сбор увеличился до 1227,5 тыс. тонн овощей и 280,9 тыс. тонн бахчевые, что в настоящий момент обеспеченность населения составляет 173,9 %.

По плодам и ягодам. Валовый сбор увеличился до 346,2 тыс. тонн, что в настоящий момент обеспеченность населения составляет 36,1 %, остальные Кыргызстан импортирует разнообразные фрукты (в особенности цитрусовые, экзотические фрукты) из различных стран. Основные поставщики Китай, Узбекистан, Эквадор, Турция, Иран, Пакистан, Бразилия.

По мясопродуктам. Производство мяса и мясопродуктов на 2024 год составил 257,4 тыс. при потребности 309,4 тыс. тонн, обеспеченность составил 86,2 %.

За 5 месяцев 2025 года Кыргызская Республика произвела 94,5 тыс. тонн мяса в перерасчете на убойный вес, что на 3,2 тыс. тонн больше, чем в 2024 году, обеспеченность населения за 6 месяцев составил 79,7 %.

Кыргызстан демонстрирует активную позицию на рынке мяса как с точки зрения внутреннего производства, так и участия во внешнеэкономической деятельности.

По молоку. Производство молока на 2024 году составил 1823,8 тыс. тонн обеспеченность составит 114,9 %. При этом можем экспортировать молоко в объеме 350,0-400,0 тыс. тонн. В настоящее время Кыргызская Республика в достаточном объеме имеет самообеспеченность и возможность экспорта.

По яйцу. Обеспеченность за счет собственного производства составил 71,3% 393,7 млн. штук за 6 месяцев. С 2022 года до 2024 года обеспеченность за счет собственного производства увеличилось с 53,9 % до 65,5 %, что обосновывается с увеличением внутреннего производства.

По маслу. За 6 месяцев 2025 года Кыргызская Республика произвела около 12,1 тыс. тонн растительного масла. обеспеченность за счет собственного производства составила 79,9 %.


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