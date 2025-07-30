Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов посетит Бишкек

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов посетит с официальным визитом Кыргызскую Республику 30-31 июля 2025 года, сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства, глава МИД Узбекистана посетит Кыргызстана по приглашению министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева.

В рамках визита запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы кыргызско-узбекского двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также приоритеты совместного взаимодействия на перспективу.