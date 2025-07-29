Пожарная служба "Альянс Алтын" ликвидировала возгорание в с.Сасык-Булак

27 июля 2025 года в 16:19 в пожарно-спасательную службу компании "Альянс Алтын" поступило сообщение от местного жителя Маделова Т. О. о возгорании на приусадебном участке по адресу: село Сасык-Булак, улица Эсенгул, дом 4.

Пожарное подразделение незамедлительно выехало к месту происшествия. Уже в 16:35 спасатели прибыли на объект. По прибытии было установлено, что с южной стороны жилого дома горели строительные материалы открытым пламенем. Для тушения был задействован один ствол типа "Б".

Благодаря четким и профессиональным действиям личного состава подразделения и Пожарно-спасательной службы МЧС Кыргызской Республики в Чат-Базаре, а также грамотному выбору тактики тушения, пожар был локализован в 16:39, а полностью ликвидирован в 17:03. Сотрудникам удалось предотвратить распространение огня на жилой дом и соседние строения.

В результате происшествия огнем уничтожено около 2,5 кубических метров строительных материалов (стропила, рейки). Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Компания "Альянс Алтын" выражает благодарность сотрудникам пожарно-спасательной службы за быструю реакцию и эффективные действия, которые позволили избежать более серьезных последствий. Мы также напоминаем жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в жаркий летний период.

Берегите себя и своих близких.