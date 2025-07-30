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В Исламабаде начальники генштабов ЦА и США обсудили мировую безопасность

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- Светлана Лаптева
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В столице Пакистана городе Исламабаде состоялась очередная конференция начальников генеральных штабов Центральной и Южной Азии, организованная руководством Центрального командования США.

По информации пресс-службы МО КР, в работе конференции приняли участие руководители и представители генеральных штабов Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Конференция прошла под председательством Главнокомандующего штаба армии Пакистана фельдмаршала Асима Мунира с участием командующего Центрального командования США генералом Э. Курилла.

Делегацию Кыргызстана возглавил временно исполняющий должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны КР полковник Кумарбек Калматаев.

В ходе проведения конференции, были обсуждены вопросы мировой и региональной безопасности, возможных региональных вызовов и угроз, модернизации техники и вооружения, предстоящих совместных учений, были заслушаны доклады по программам компонентов ЦЕНТКОМА.

Накануне работы конференции, 25 июля, состоялась двухсторонняя встреча ВрИД НГШ ВС – ПЗМО КР полковника К. Калматаева с командующим ЦЕНТКОМА генералом М. Курилла.

Стороны обсудили актуальные и перспективные вопросы двустороннего сотрудничества в военной области.

По завершению конференции состоялась встреча полковника Кумарбека Калматаева с фельдмаршалом Асимом Муниром. В ходе встречи были затронуты вопросы взаимовыгодного развития военного сотрудничества между оборонными ведомствами наших стран, в том числе в области военного образования, обмена опытом, а также развития социальных, культурных и других связей.


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URL: https://www.vb.kg/448699
Теги:
Министерство обороны, Пакистан, США, Кыргызстан
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