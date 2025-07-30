В войсках Сил Воздушной обороны КР отметили лучших

Силы воздушной обороны Вооружённых Сил Кыргызской Республики торжественно отметили очередную годовщину со дня своего образования. Праздничные мероприятия прошли в клубе Военного института ВС КР в торжественной обстановке с участием командования, личного состава, ветеранов и приглашённых гостей.

С приветственным словом выступил командующий Силами воздушной обороны полковник Талантбек Талипов, который подчеркнул важность задач, возлагаемых на подразделения СВО, и отметил высокий профессионализм, преданность долгу и боевую готовность личного состава.

В рамках мероприятия отличившимся военнослужащим были вручены почётные грамоты и благодарственные письма. Также состоялся праздничный концерт.

Силы воздушной обороны продолжают успешно выполнять задачи по защите воздушного пространства страны, внося значительный вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности Кыргызской Республики.