ОсОО "Алтынкен" объявляет открытый тендер на выполнение ТЭО

В соответствии с решением совещания ОсОО "Алтынкен" принято решение о проведении открытого тендера с целью выбора подрядной организации для выполнения работ по разработке Технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта:
"Разработка ТЭО кондиций с подсчетом запасов на месторождении Талдыбулак Левобережный по состоянию на 01.06.2025 года"
Заказчик: ОсОО "Алтынкен"
Требования к участникам тендера:
- Разработка полного отчета ТЭО в соответствии с национальными стандартами Кыргызской Республики.
- Обеспечение соответствия качества отчета требованиям законодательства КР.
Сроки:
Срок сдачи документов
: до 15 августа 2025 года
(включительно).
Срок предоставления готового отчета в национальный департамент: до конца октября 2025 года.
Для участия в тендере необходимо предоставить:
- Заявку на участие;
- Свидетельство о государственной регистрации компании;
- Лицензию на осуществление соответствующей деятельности;
- Устав компании;
- Сертификат качества;
- Справку об отсутствии налоговой задолженности;
- Прочие сопроводительные документы (по требованию).
Контактные лица:
- Апышев Торез А. - тел.: +996 701 88-64-69
- С. Аккабакова - тел.: +996 701 88-61-24
- E-mail: gmualtyn@gmail.com