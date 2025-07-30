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ОсОО "Алтынкен" объявляет открытый тендер на выполнение ТЭО

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В соответствии с решением совещания ОсОО "Алтынкен" принято решение о проведении открытого тендера с целью выбора подрядной организации для выполнения работ по разработке Технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта:

"Разработка ТЭО кондиций с подсчетом запасов на месторождении Талдыбулак Левобережный по состоянию на 01.06.2025 года"

Заказчик: ОсОО "Алтынкен"

Требования к участникам тендера:

  1. Разработка полного отчета ТЭО в соответствии с национальными стандартами Кыргызской Республики.
  2. Обеспечение соответствия качества отчета требованиям законодательства КР.

Сроки:

Срок сдачи документов

: до 15 августа 2025 года (включительно).

Срок предоставления готового отчета в национальный департамент: до конца октября 2025 года.

Для участия в тендере необходимо предоставить:

  1. Заявку на участие;
  2. Свидетельство о государственной регистрации компании;
  3. Лицензию на осуществление соответствующей деятельности;
  4. Устав компании;
  5. Сертификат качества;
  6. Справку об отсутствии налоговой задолженности;
  7. Прочие сопроводительные документы (по требованию).

Контактные лица:

  1. Апышев Торез А. - тел.: +996 701 88-64-69
  2. С. Аккабакова - тел.: +996 701 88-61-24
  3. E-mail: gmualtyn@gmail.com


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URL: https://www.vb.kg/448702
Теги:
Талды-Булак Левобережный, тендер, PR
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