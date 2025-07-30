ОсОО "Алтынкен" объявляет открытый тендер на выполнение ТЭО

В соответствии с решением совещания ОсОО "Алтынкен" принято решение о проведении открытого тендера с целью выбора подрядной организации для выполнения работ по разработке Технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта:

"Разработка ТЭО кондиций с подсчетом запасов на месторождении Талдыбулак Левобережный по состоянию на 01.06.2025 года"

Заказчик: ОсОО "Алтынкен"

Требования к участникам тендера:

Разработка полного отчета ТЭО в соответствии с национальными стандартами Кыргызской Республики. Обеспечение соответствия качества отчета требованиям законодательства КР.

Сроки:

Срок сдачи документов

: до 1(включительно).

Срок предоставления готового отчета в национальный департамент: до конца октября 2025 года.

Для участия в тендере необходимо предоставить:

Заявку на участие; Свидетельство о государственной регистрации компании; Лицензию на осуществление соответствующей деятельности; Устав компании; Сертификат качества; Справку об отсутствии налоговой задолженности; Прочие сопроводительные документы (по требованию).

Контактные лица: