Судья Октябрьского райсуда подозревается в домогательствах к секретарю

ГКНБ КР выявлен факт сексуального домогательства со стороны судьи Октябрьского районного суда города Бишкек К.Ж.С. по отношению к своему секретарю, сообщает пресс-служба ведомства.

От секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда города Бишкек поступило заявление с просьбой принять меры в отношении судьи К.Ж.С., который злоупотребляя своим должностным положением, встал на путь совершения преступления против половой неприкосновенности.

Так, К.Ж.С., пользуясь зависимостью потерпевшей ввиду прямого подчинения в служебной иерархии, с мая месяца 2025 года начал понуждать её к действиям сексуального характера, которые проявлялись в домогательствах и навязчивых предложениях интимного характера путём отправки сообщений в мессенджере "WhatsApp".

25 июля 2025 года, Генеральным Прокурором Кыргызской Республики в Совет судей Кыргызской Республики было направлено представление о привлечении к уголовной ответственности отмеченного судьи.

По итогам рассмотрения, 25 июля 2025 года К.Ж.С. был официально привлечён в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.156 УК Кыргызской Республики, и в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ГКНБ КР отмечает, действия обвиняемого несовместимы с профессиональной этикой и моральными стандартами, предъявляемыми к представителям судебной власти.