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В Бишкеке завершилась летняя Спартакиада школьников

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- Самуэль Деди Ирие
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В Свердловском районе города Бишкек с 17 по 28 июля прошла традиционная летняя Спартакиада среди школьников 2011–2012 годов рождения. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, в соревнованиях приняли участие около 200 детей.

Участники состязались в пяти видах спорта: мини-футболе, пионерболе, эстафете, ордо и перетягивании каната.

По итогам Спартакиады в мини-футболе победу одержала команда МТУ №20, второе место заняла команда МТУ №18, третье место также досталось МТУ №20.

В пионерболе первое место завоевала МТУ №18, второе - МТУ №17, третье - МТУ Лебединовка. В эстафете лидером стала команда МТУ №18, следом за ней - МТУ №20 и МТУ №17.

В перетягивании каната оба первых места заняли команды МТУ №20, третье - МТУ №17. В национальной игре ордо победу одержала МТУ №21, серебро у МТУ №20, бронза - у МТУ №19.

Организаторы отметили высокий интерес школьников к спорту и выразили уверенность, что подобные мероприятия способствуют укреплению здоровья и развитию спортивных навыков у подрастающего поколения.


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URL: https://www.vb.kg/448706
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