В КР до 1 октября нужно легализовать авто с зарубежными номерами

Министерство экономики и коммерции КР сообщает, что кампания по легализации автотранспортных средств с иностранными государственными номерными знаками продолжается. Завершить процедуру необходимо до 1 октября 2025 года включительно.

Кампания проводится на основании указа президента Кыргызской Республики.

Гражданам, использующим в Кыргызстане автомобили с иностранными номерами, следует пройти процедуру легализации в территориальных подразделениях уполномоченного государственного органа.

Владельцам, не планирующим легализовывать свои транспортные средства, рекомендуется вывезти их за пределы страны до окончания установленного срока.