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В КР до 1 октября нужно легализовать авто с зарубежными номерами

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство экономики и коммерции КР сообщает, что кампания по легализации автотранспортных средств с иностранными государственными номерными знаками продолжается. Завершить процедуру необходимо до 1 октября 2025 года включительно.

Кампания проводится на основании указа президента Кыргызской Республики.

Гражданам, использующим в Кыргызстане автомобили с иностранными номерами, следует пройти процедуру легализации в территориальных подразделениях уполномоченного государственного органа.

Владельцам, не планирующим легализовывать свои транспортные средства, рекомендуется вывезти их за пределы страны до окончания установленного срока.


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URL: https://www.vb.kg/448707
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан, автомобили, автономер
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