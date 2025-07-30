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Задержан бывший "смотрящий" СИЗО Каракола

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В рамках проводимой работы по пресечению незаконной деятельности организованных преступных группировок сотрудники ГКНБ КР задержали за вымогательство гражданина КР Б.А.Т. - члена ОПГ К.Асанбека, известного под кличкой "Турик".

По данным следствия, задержанный ранее являлся так называемым "смотрящим" за учреждением №23 (СИЗО) города Каракол в период с 2016 по 2018 годы.

С августа 2024 года по настоящее время он, угрожая своим криминальным положением, вымогал у гражданина Российской Федерации Ж.А.О. денежные средства. Общая сумма превышает 200 тысяч сомов. Чтобы избежать задержания с поличным, подозреваемый требовал переводить деньги через мобильное банковское приложение "О! Банк".

25 июля 2025 года после получения части вымогаемой суммы в размере 26 тысяч сомов, Б.А.Т. был задержан и водворен в ИВС ГОВД города Каракол.

ГКНБ КР обращается к гражданам: если вы пострадали от действий данного лица или других представителей криминальных кругов, просьба обратиться в Управление ГКНБ по Иссык-Кульской области либо позвонить на телефоны доверия: 03922 5-11-80. Анонимность гарантируется.


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URL: https://www.vb.kg/448708
Теги:
ГКНБ, СИЗО, задержание, Каракол
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