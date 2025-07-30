Жоау Феликс перешел в "Аль-Наср"

Португальский нападающий Жоау Феликс подписал контракт с саудовским клубом "Аль-Наср", завершив свое выступление в европейских лигах. Как сообщает клуб, соглашение рассчитано до лета 2027 года. Сумма трансфера из "Челси" оценивается в €30 миллионов с возможными бонусами, которые могут довести общую стоимость сделки до €50 миллионов.

Феликс присоединился к команде, где уже играет его звездный соотечественник Криштиану Роналду, а главным тренером выступает еще один португалец - Жорже Жезуш. "Я здесь, чтобы приносить радость. Давайте побеждать вместе", - прокомментировал Феликс свой переход.

Последние сезоны футболист провел в аренде в "Челси" и "Милане", но не сумел закрепиться ни в одном из европейских топ-клубов. В "Аль-Насре" он попытается перезапустить карьеру и укрепить атакующую линию команды, которая активно готовится к новому сезону.

Ожидается, что Феликс станет важной частью амбициозного проекта клуба, стремящегося к доминированию в Саудовской лиге и на международной арене. Переход также усилил глобальное внимание к чемпионату Саудовской Аравии, продолжающему привлекать звезд мирового футбола.