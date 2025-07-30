Первую партию сушенного абрикоса из Кыргызстана отправили в Китай

Состоялась успешная отгрузка первой партии сушеного абрикоса в количестве 23000 кг из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Экспорт осуществлен на основании включения сушеного абрикоса в перечень сельскохозяйственной продукции, разрешенной к ввозу в Китайскую Народную Республику, а также успешной регистрации отечественного перерабатывающего предприятия в информационной системе CIFER Главного таможенного управления КНР.

Поставка стала результатом целенаправленной и скоординированной работы уполномоченных органов Кыргызской Республики, обеспечивших выполнение санитарных и карантинных требований китайской стороны, а также внедрение механизмов прослеживаемости, подтверждения безопасности и качества продукции.

При подготовке продукции соблюдены все установленные фитосанитарные процедуры, включая лабораторные испытания, оформление фитосанитарного сертификата и проверку на наличие регулируемых вредных организмов.

Данная поставка знаменует собой важный этап в продвижении кыргызской плодоовощной продукции на китайский рынок и открывает перспективы для дальнейшего наращивания объемов экспорта, расширения товарной номенклатуры и укрепления позиций Кыргызстана как надежного торгового партнера.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики подтверждает приверженность курсу на развитие экспорта и углубление сотрудничества с китайской стороной в рамках действующих процедур допуска и инспекции.