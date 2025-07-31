В Кыргызстане работает 425 перерабатывающих предприятия

В Кыргызстане за шесть месяцев введено в эксплуатацию 9 перерабатывающих предприятий, тем самым доведя их общее количество до 425. Также был создан 1 торгово-логистический центр и общее их количество достигло 40.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, введен в эксплуатацию 1 убойный пункт, что составило их общее количество 115, а на 56 предприятиях были внедрены международные стандарты качества.

За шесть месяцев по всей стране было создано 68 новых сельскохозяйственных кооперативов, доведя общее количество до 813. В то же время было организовано 7 МТС (1 государственная, 2 муниципальных, 4 частных).

Кроме того, перерабатывающим предприятиям и 17 кластерным объединениям было предоставлено 3 млрд. 327 млн. сомов льготных кредитов под 6,0 процентов сроком на 5 лет 1251 субъекту по проекту "КАПК".

В то же время реализуется 98 проектов по развитию аграрного сектора и перерабатывающей промышленности.