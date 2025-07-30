Юношеская сборная Кыргызстана по футболу победила Бахрейн

В товарищеском матче, прошедшем на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке, сборная Кыргызстана по футболу (U17) одержала впечатляющую победу над командой Бахрейна со счётом 4:3.

Кыргызстанцы вышли вперёд на 10-й минуте благодаря точному удару Бекзата Казакова, однако к перерыву гости дважды поразили ворота хозяев и повели 2:1. Во втором тайме бахрейнская команда забила третий мяч, но кыргызстанцы смогли ответить тремя голами и вырвали победу.

Бекзат Казаков оформил дубль, а также отличились Кейлоб Копытин и Улукбек Ишенбаев.

Следующий товарищеский матч между этими командами запланирован на 1 августа в Бишкеке.