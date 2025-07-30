В Кыргызстане прошёл первый модуль семинара по футбольной аналитике

В офисе Кыргызского футбольного союза с 27 по 29 июля состоялся первый модуль семинара по футбольной аналитике. Участники обучались основам спортивной аналитики и современным методам анализа матчей.

В ходе мероприятия опытным спикером выступил бывший главный видеоаналитик КФС и исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Урмат Абдукаимов.

Второй модуль семинара запланирован на 12–13 августа. Успешно завершившие обучение получат сертификаты и станут первыми специалистами новой для страны профессии - футбольного аналитика.