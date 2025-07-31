Алиссон покинул лагерь "Ливерпуля" перед матчем с "Йокогама"

Главный голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер покинул тренировочный лагерь команды в Токио по личным причинам и не сыграет в товарищеском матче с японским клубом "Йокогама Ф Мариноз".

Бразилец отсутствовал на утренней тренировке и уже вернулся в Англию. Его место в воротах, скорее всего, займёт новичок клуба Георги Мамардашвили.

Также в Великобританию отправился защитник Джо Гомес, который получил небольшую травму ахиллова сухожилия и продолжит восстановление дома.

Положительные новости для команды - полузащитник Алекс Мак Аллистер восстановился после травмы и тренировался с командой, возможно, выйдет на поле в предстоящем матче.

В это же время колумбийский вингер Луис Диас попрощался с партнёрами и готовится к переходу в "Баварию". Сумма трансфера составила 65,5 миллиона фунтов.