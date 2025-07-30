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Альхам Абдирасулов завоевал золото на юношеском чемпионате мира по борьбе

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- Самуэль Деди Ирие
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Спортсмен из Кыргызстана Альхам Абдирасулов завоевал золотую медаль на юношеском чемпионате мира по греко-римской борьбе, который проходит в Афинах, Греция.

В весовой категории до 55 кг Абдирасулов выиграл четыре встречи подряд и вышел в финал. В решающем поединке он одержал победу над представителем Казахстана Нурали Аскаром со счётом 4:1.

Ранее Альхам успешно прошёл стадии 1/16 финала (победа над иранцем Амиррезой Тахмасбпурмарзуни - 5:3), 1/8 финала (9:0 с венгером Балинтом Казинчей), 1/4 финала (9:1 с китайцем Цзуняо Ву) и 1/2 финала (6:5 с индийцем Адитиа Гуптой).

Поздравляем Алхама Абдирасулова с выдающимся достижением и желаем дальнейших побед!


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URL: https://www.vb.kg/448722
Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
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