Альхам Абдирасулов завоевал золото на юношеском чемпионате мира по борьбе

Спортсмен из Кыргызстана Альхам Абдирасулов завоевал золотую медаль на юношеском чемпионате мира по греко-римской борьбе, который проходит в Афинах, Греция.

В весовой категории до 55 кг Абдирасулов выиграл четыре встречи подряд и вышел в финал. В решающем поединке он одержал победу над представителем Казахстана Нурали Аскаром со счётом 4:1.

Ранее Альхам успешно прошёл стадии 1/16 финала (победа над иранцем Амиррезой Тахмасбпурмарзуни - 5:3), 1/8 финала (9:0 с венгером Балинтом Казинчей), 1/4 финала (9:1 с китайцем Цзуняо Ву) и 1/2 финала (6:5 с индийцем Адитиа Гуптой).

Поздравляем Алхама Абдирасулова с выдающимся достижением и желаем дальнейших побед!