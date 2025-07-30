Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.62 - 102.62

Кыргызстан проведёт первое исследование по защите женщин от насилия

176  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальный статистический комитет КР в партнёрстве с "ООН-женщины" и ЮНФПА запустил первое пилотное обследование распространённости насилия в отношении женщин под названием "Благополучие и безопасность женщин". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основная цель - получение достоверных и репрезентативных данных о масштабах и формах насилия, а также анализ факторов уязвимости, доступности защиты и влияния социальных стереотипов. Полевой этап запланирован на 2026 год.

По словам первого заместителя председателя Нацстаткома Назиры Керималиевой, исследование поможет стране выполнить национальные приоритеты и международные обязательства, включая Конвенцию CEDAW, Пекинскую платформу и Повестку дня-2030.

Замминистра труда и соцобеспечения Ализа Солтонбекова заявила, что обследование даст возможность лучше понять реальные потребности женщин и усилить меры по профилактике насилия в рамках Национальной стратегии по достижению гендерного равенства.

Согласно данным Нацстаткома, в 2024 году в кризисные центры обратились 14 618 человек, из которых 82% составили женщины. Из всех обращений 61% были связаны с семейным насилием. Наиболее уязвимой группой остаются женщины в возрасте от 29 до 39 лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448724
Теги:
насилие, Кыргызстан, женщины, Нацстатком
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  