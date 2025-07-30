Кыргызстан проведёт первое исследование по защите женщин от насилия

Национальный статистический комитет КР в партнёрстве с "ООН-женщины" и ЮНФПА запустил первое пилотное обследование распространённости насилия в отношении женщин под названием "Благополучие и безопасность женщин". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основная цель - получение достоверных и репрезентативных данных о масштабах и формах насилия, а также анализ факторов уязвимости, доступности защиты и влияния социальных стереотипов. Полевой этап запланирован на 2026 год.

По словам первого заместителя председателя Нацстаткома Назиры Керималиевой, исследование поможет стране выполнить национальные приоритеты и международные обязательства, включая Конвенцию CEDAW, Пекинскую платформу и Повестку дня-2030.

Замминистра труда и соцобеспечения Ализа Солтонбекова заявила, что обследование даст возможность лучше понять реальные потребности женщин и усилить меры по профилактике насилия в рамках Национальной стратегии по достижению гендерного равенства.

Согласно данным Нацстаткома, в 2024 году в кризисные центры обратились 14 618 человек, из которых 82% составили женщины. Из всех обращений 61% были связаны с семейным насилием. Наиболее уязвимой группой остаются женщины в возрасте от 29 до 39 лет.