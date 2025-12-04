Погода
Кабмин КР утвердил водительские удостоверения нового образца

Кабинет министров Кыргызстана утвердил внедрение национальных водительских удостоверений нового образца 2025 года. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Выдача прав старого образца, введённых в 2019 году, будет продолжаться до полного исчерпания их бланков. После этого начнётся оформление удостоверений нового формата.

Госучреждение "Кызмат" при Управлении делами Президента назначено ответственным за персонификацию водительских удостоверений образца 2025 года.

Министерству иностранных дел поручено уведомить зарубежные государства о переходе на новые водительские права.

Документом также утверждены описание и образец удостоверений нового образца.


